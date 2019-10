NUR-SULTAN, 8. Oktober (WNM/Reuters) - Chinas Prestige-Projekt der Neuen Seidenstraße könnte durch einen Korruptionsfall in Kasachstan in seiner Reputation beschädigt werden. Der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokayev hat am Dienstag eine Untersuchung ehemaliger hochrangiger Beamter angeordnet, die ein von Chinesen geführtes Projekt zum Bau eines Stadtbahnnetzes in der Hauptstadt in Angriff genommen haben. Tokayevs Kritik könnte das Image der Neuen beschädigen. Das Projekt war Teil dieser chinesischen Infrastrukturinitiative. China will mit Milliarden aus aller Welt einen neuen Transportweg ...

