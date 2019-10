Der Konsumgüterkonzern Unilever will seinen absoluten Verbrauch an Kunststoffverpackungen bis 2025 um mehr als 100.000 Tonnen senken. Gleichzeitig will er den Einsatz von Recyclingkunststoffen schneller vorantreiben. Dadurch will der Konzern seinen Verbrauch an Primärkunststoffen für Verpackungen von derzeit 700.000 Tonnen auf 350.000 Tonnen im Jahr 2025 halbieren. Dies sieht eine freiwillige Selbstverpflichtung ...

