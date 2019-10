Am Mittwoch nennt die EU-Kommission erstmals die Gefahren, die entstehen, wenn sich Europa bei 5G abhängig von auswärtigen Anbietern macht. Auch wenn Huawei nicht erwähnt wird, ist die Botschaft an Peking eindeutig.

Der Titel ist bürokratisch dröge, doch der Bericht, der am morgigen Mittwoch in Brüssel veröffentlicht wird, hat es in sich. In dem Papier "Cybersecurity von 5G-Netzen - eine koordinierte Risikoanalyse" benennt die EU-Kommission erstmals Staaten und Akteure, die auf Geheiß von Staaten agieren, als größtes Sicherheitsrisiko beim Übergang auf die 5G-Technologie für Mobilfunknetze. Weder China noch der hochumstrittene Mobilfunkausrüster Huawei sind in dem Dokument ausdrücklich erwähnt. Aber die Botschaft an Peking ist unmissverständlich: Europa ist sich des Risikos durch künftige Cyberspionage sehr bewusst - und will sich zur Wehr setzen.

Der scheidende britische EU-Kommissar für Sicherheit Julian King und Digitalkommissarin Mariya Gabriel werden das Dokument gemeinsam vorstellen, das die Risikoeinschätzung der 28 EU-Mitgliedsstaaten zu 5G bündelt. King wollte weiter gehen und erwog ein Verbot von Huawei. Doch damit konnte er sich nicht durchsetzen. Der Bericht kommt der Bundesregierung nun sehr gelegen. Er setzt ein deutliches Zeichen in Richtung Peking, ohne dass Bundeskanzlerin Angela Merkel harsche ...

