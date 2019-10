In der vergangenen Woche hatte Daimler gute Nachrichten aus dem Bus-Segment vermeldet: Insgesamt 44 neue Busse der Daimler-Tochter Setra seien künftig auf Linienflotten von Busunternehmen in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern unterwegs, hieß es. Doch auch Fahrzeuge von Mercedes-Benz Vans zeichnen sich laut Mitteilung durch eine hohe Vielseitigkeit aus - und das insbesondere in der Personenbeförderungsbranche. Das werde an der aktuellen Auslieferung von Mercedes-Benz Vans an die Firma Schlienz-Tours ... (Achim Graf)

