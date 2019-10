Ihre erste Rede hat es in sich: Die neue IWF-Chefin Georgiewa warnt vor den wirtschaftlichen Kosten der Handelskonflikte. Die Welt muss sich auf die nächste Krise vorbereiten. Für Deutschland hat sie eine Empfehlung.

Angesichts der anhaltenden Handelskonflikte erwartet der Internationale Währungsfonds (IWF) dieses Jahr weltweit ein niedrigeres Wirtschaftswachstum. Die Welt befände sich in einer Phase der "gleichzeitigen Abschwächung", sagte die neue IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Dienstag in Washington. In diesem Jahr erwarte der IWF "langsameres Wachstum in fast 90 Prozent der Welt". Es sei mit dem schwächsten Wachstum seit Beginn des Jahrzehnts zu rechnen, sagte Georgiewa laut Redeprotokoll. Der IWF werde seine offiziellen Prognosen für 2019 und 2020 daher in der nächsten Woche nach unten korrigieren.

Sollte das langsamere globale Wachstum der Beginn einer Krise sein, bräuchte es zur Überwindung laut der 66-Jährigen weltweit koordiniertes Handeln: "Falls sich die globale Wirtschaft stärker abschwächt als ...

