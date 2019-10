In jedem Unternehmen gibt es Mitarbeiter, die produktiver sind als ihre Kollegen. Statt Anerkennung erhalten sie dafür oft Missgunst. Führungskräfte sollten gegensteuern - und Neid gar nicht erst entstehen lassen.

Es war ihr erster Job nach dem Studium. Michelle van der Veen sollte bei einem kommunalen Unternehmen Webseiten und Social-Media-Kanäle betreuen. Sie war Mitte 20 und voller Eifer. "Ich bin niemand, der stillhalten kann", sagt sie. "Ich habe alles gegeben. Das ist für mich ganz normal." Van der Veen ging in ihrem Projekt auf, kam schnell voran - und erhielt in Teambesprechungen regelmäßig Lob von der Geschäftsführung. Eines Tages aber kam ihre Abteilungsleiterin zu ihr. Eine Kollegin habe sich beschwert: "Sie sagt, du drängst dich in den Vordergrund und bist unkollegial." Van der Veen konnte die Kritik nicht nachvollziehen und sprach die Kollegin noch am selben Tag darauf an: "Ich habe doch nur meine Leistung gebracht." Die Kollegin aber erklärte ihr, dass diese Leistung sie selbst unter Druck setze: "Was du an Arbeit schaffst, das stresst mich total."

Van der Veen, heute 30, gehört zur kleinen Gruppe von Arbeitnehmern, die deutlich mehr als der Durchschnitt leisten - und deshalb zu spüren bekommt, was Arbeitspsychologen als "Fluch des Talents" bezeichnen. Solche Top-Performer gibt es in jedem Unternehmen, sie sind begabter und motivierter, bringen eine schnellere Auffassungsgabe und mehr Selbstdisziplin mit. Manche Wissenschaftler sagen, dass sie 20 bis 30 Mal produktiver sein können als ihre Kollegen. Sie sind ein Traum für jeden Arbeitgeber - und ein Albtraum für alle im Team, die nicht mithalten können.

Ihr soziales Prestige entspricht deshalb oft nicht ihrer Leistung. Forscher der Universität von Minnesota haben herausgefunden, dass Kollegen die Top-Performer häufiger beleidigen, verleumden und bremsen als Mitarbeiter, deren Leistung im Schnitt liegt. "Wenn Top-Performer von ihren Kollegen für ihre Leistungen kritisiert werden oder es deshalb schlechte Stimmung im Team gibt, dann ist das ein Zeichen, dass Führungskräfte nicht richtig führen", sagt Marco Nink, Leiter der Abteilung Research and Analytics beim Marktforschungsunternehmen Gallup. Die Kollegen arbeiteten dann nicht mehr auf das gleiche Ziel hin. Stattdessen beschäftigten sie sich nur noch mit ihren Rollen im Team. Das störe Arbeitsabläufe und gehe zulasten der Produktivität, sagt Nink.

Wenn Führungskräfte nicht gegensteuern, verlassen die Top-Talente das Unternehmen über kurz oder lang, die Qualität der Mannschaft sinkt. Digitalexpertin van der Veen etwa ging bereits knapp sechs Wochen nach dem Vorfall und arbeitet inzwischen bei einer Kommunikationsagentur in Frankfurt - wo sie gerade zur Digitalchefin befördert wurde: "Hier wird Leistung zum Glück wertgeschätzt."Der Grund für den unkollegialen Umgang mit den Überflieger-Kollegen ist zutiefst menschlich: Neid. Eine Art Entlastungsmechanismus, wie Dieter Frey, Psychologieprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, erklärt. Menschen, die sehen, dass andere etwas erreichen, was sie selbst nicht schaffen, versuchen, diesen Widerspruch für sich aufzulösen. Im besten Fall, indem sie den Beneideten nacheifern. Im schlechtesten Fall werde aus diesem motivierenden "weißen Neid" ein "schwarzer Neid", sagt Frey: Die eher durchschnittlich begabten Mitarbeiter machen die Leistung ...

