Die bevorstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China machen Anleger nervös. Die Talfahrt an den Börsen könnte sich fortsetzen.

Der Handelsstreit belastet weiterhin sowohl die Börsen in Übersee als auch in Europa. Am Dienstag rutschte der Dax im Handelsverlauf unter die Marke von 12.000 Punkten und schloss etwa 1,1 Prozent im Minus bei 11.970 Zählern. Auf außerbörslichen Plattformen notiert der deutsche Leitindex am Morgen minimal im Plus.

Viele Börsianer hegen jedoch Zweifel an einer baldigen Annäherung zwischen den USA und China bei geplanten Handelsgesprächen. Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften wollen gegen Ende der Woche erneut über eine Einigung beim Zollkonflikt verhandeln. Fortschritte bei den Hauptstreitpunkten gibt es allerdings offenbar nicht.

Vor drastischen Folgen der globalen Handelsstreitigkeiten für die Weltwirtschaft warnt auch die neue Chefin des Internationalen Währungsfonds IWF, Kristalina Georgieva. "2019 erwarten wir ein langsameres Wachstum in fast 90 Prozent der Welt. Die Weltwirtschaft befindet sich derzeit in einer synchronisierten Abkühlung", sagte Georgieva in ihrer Antrittsrede am Dienstag.

Angesichts negativer Folgen des Zollkonflikts und der schwachen Weltwirtschaft signalisiert die US-Notenbank Fed Bereitschaft zu einer weiteren Zinssenkung. Die Zentralbank werde "angemessen handeln", um das Wachstum zu stützen, sagte Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag auf einer Wirtschaftskonferenz in Denver.

Die britische Regierung hat im Streit um den Brexit den Ton verschärft und der EU die Schuld für ein mögliches Scheitern der Gespräche gegeben. Eine Brexit-Einigung mit der Europäischen Union sei sehr unwahrscheinlich, sagte Premierminister Boris Johnson nach einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Was die Märkte zudem heute bewegt:

1 - Vorgabe aus den USA

Wenige Tage vor den wichtigen Handelsgesprächen zwischen den USA und China stoßen US-Anleger Aktien aus ihren Depots ab. Der Grund: Die Hoffnungen auf ein versöhnliches Ende sind nach verschiedenen Meldungen aus beiden Lagern deutlich gesunken. "Ich glaube nicht, dass es wirklich viel Hoffnung gibt, dass wir bald einen abgeschlossenen Deal sehen werden", sagte Scott Brown, Chefökonom bei Raymond James. "Für die Märkte könnte es bereits ausreichen, nur einen Stopp der Eskalation zu sehen."

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,2 Prozent im Minus bei 26.164 Punkten, für den breiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...