Zürich (awp) - Die Aktien von GAM stehen am Mittwoch an der Schweizer Börse unter Druck. Ein Dementi der Firma über mögliche Verkaufsgespräche löste bei spekulativ orientierten Anlegern Verkäufe aus. Die Aktie des Assetmanagers steht um 09.15 Uhr um 2,0 Prozent im Minus bei 3,50 Franken - so tief wie seit rund zwei Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...