Die Aktie von General Electric ist seit mehr als einem Jahr nie wieder richtig in die Spur gekommen. Damals verloren die Papiere des angeschlagenen Mischkonzerns binnen weniger Wochen fast die Hälfte an Wert. Erholung scheint nicht in Sicht: Allein in der zurückliegenden Woche ging es bei GE um mehr als sieben Prozent abwärts auf aktuell deutlich unter acht Euro. Die aktuellen Pläne von General Electric, die Pensionspläne für rund 20.000 US-Mitarbeiter einzufrieren, um so die Schuldenlast zu reduzieren, ... (Achim Graf)

