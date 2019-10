Die ING in Österreich war federführend an der Koordination eines grünen Konsortialkredits in Milliardenhöhe für die voestalpine AG beteiligt. Die ESG-linked syndicated credit facility ist ein Kredit über eine Milliarde Euro, dessen Zinssatz teilweise an das Nachhaltigkeitsrating des Stahlkonzerns gekoppelt ist. Er läuft bis in das Jahr 2024. Verbessert sich das durch die Ratingagentur sustainalytics erstellte Nachhaltigkeitsrating, reduziert sich auch der Zinssatz für die voestalpine. Roman Ermantraut, Head of Clients Austria für ING Wholesale Banking: "Unser Ziel ist Branchenführer im Bereich Green Finance zu werden. Daher freut uns der nun abgeschlossene Deal für die renommierte voestalpine natürlich besonders." ...

