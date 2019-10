Kent Hahne war einst jüngster Filialbetreiber bei McDonalds, dann Vapiano-Manager. Nun will der Systemgastronom ein Steakhouse groß machen. Ausgerechnet.

Kent Hahne hat seinen Tisch strategisch günstig ausgesucht. Er sitzt am Gang, zwischen Ausgang und Küche. Er sieht seine Mitarbeiter, wenn sie aus der Küche zu den Kellnern gehen. Er sieht jeden, der an der Bar sein Getränk bestellt. Und er sieht die Gäste, wenn sie wieder auf den Ausgang zusteuern. Manchmal kann er sogar hören, worüber sie sich unterhalten, bevor sie sein Restaurant wieder verlassen.

Wenn sie das Essen loben, dann ist Hahne erleichtert. Doch wenn das Steak zu durch war, die Beilagen zu kalt, der Service zu langsam, dann zieht es in Hahnes Bauch.

Die Systemgastronomie ist kein einfaches Geschäft. Mit den immergleichen Speisekarten, den immergleichen bekannten Möbeln und Designs, mit einheitlichen Organisationsstrukturen wollen Restaurantketten eigentlich Kunden an sich binden. Egal, in welcher Stadt oder durch welche Einkaufsmeile die Gäste schlendern, sie sollen das Gefühl haben, ihr Stammrestaurant zu betreten.

Doch viele Restaurantketten haben mittlerweile Probleme, ihre Stammkundschaft zu finden - oder zu halten. So kämpft Nudel- und Pizzakette Vapiano mit wachsenden Verlusten und einem sinkenden Börsenkurs. Das Steakhaus Maredo häuft ebenfalls Verluste an. Und selbst bei McDonalds, wohl weltgrößte Systemkette, läuft das Geschäft oft nicht so, wie es soll.Hahnes Restaurant ist ein Steakhouse namens The Ash. Ausgerechnet. Der Markt ist mit Blockhouse und Maredo eigentlich besetzt, und schon bei Maredo läuft es nicht gut. Denn qualitativ gutes Fleisch ist teuer, schwer zu bekommen und auch nicht mehr so angesagt wie es einst war. Insbesondere Rindfleisch - dazu noch importiertes - gilt als wahrer Klimasünde. Und wer sich auf diese Sünde einlässt, der verlangt Qualität. Der verlangt nach einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Gleichzeitig müssen sich Restaurantketten immer wieder neu erfinden - so lautet ein Leitspruch der Branche. Und dabei darf man doch nie den Markenkern verlieren.

Wer Kahnes Lebenslauf liest, der bekommt das Gefühl, das Hahne diesen Leitsatz selbst für seine Karriere verinnerlicht haben müsste. Er ist in den USA geboren, seine Eltern wanderten dorthin aus. Als er sechs war, zog die Familie zurück nach Deutschland. Doch den USA fühlt sich Hahne weiter verbunden, insbesondere der Esskultur dort, dem Service.

Nach der Schule eröffnet Hahne zunächst eine Bar und eine Diskothek in Bad Godesberg. Die Disko musste bald wieder schließen, Hahne steht vor einem Berg vor Schulden. Er bewirbt sich bei McDonalds - zunächst als Angestellter. ...

