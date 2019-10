Die Aktie von Aurelius war zuletzt wirklich kein Outperformer: Allein in der zurückliegenden Woche verloren die Papiere der Beteiligungsgesellschaft mehr als sechs Prozent an Wert. Auch am Montag und Dienstag verlor die Aktie zunächst deutlich, rutschte sogar kurzeitig bis fast an die Marke von 34 Euro heran. Dann allerdings erholte sich der Kurs ein wenig, um ins Plus zu kommen reichte es allerdings nicht. Dabei hatte Aurelius zuvor durchaus frohe Kunde aus dem operativen Geschäft vermeldet. Sie ... (Achim Graf)

