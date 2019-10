Lenzing weitet am Standort in Lenzing die Schwefelsäureproduktion aus und investiert dabei 40 Mio. Euro. Ein wichtiger Teil der Investition seien eine Luftreinigung und Schwefelwiederaufbereitung und dadurch bessere Abluftwerte. Außerdem werde aus Dampf Energie gewonnen, teilte Lenzing am Mittwoch mit. Der CO2-Ausstoß soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...