Auch BASF konnte sich am Dienstag dem schwachen Gesamtmarkt nicht entziehen: Die Aktie des Chemiekonzerns fiel nach einem Eröffnungskurs von noch 62,60 Euro bis zum Handelsschluss auf 61,79 Euro zurück - ein Minus von 2,3 Prozent. Am Montag sah das noch anders aus, da waren die BASF-Anteilsscheine von 61,75 auf 62,26 Euro gestiegen. Auch am Mittwoch startete die Aktie leicht im Plus. Möglicherweise auch eine späte Reaktion auf eine Meldung von Anfang der Woche. Niedrigere Nettoverschuldung erwartet ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...