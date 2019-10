Nach zwei Tagesverlusten in Serie startet die Wall Street am Mittwoch freundlicher in den Handel. Unter den Einzelwerten legt Apple zu.

Die Wall Street profitiert am Mittwoch von neuer Hoffnung im Handelsstreit. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zum Handelsbeginn fast 200 Punkte um 0,7 Prozent auf 26.343 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 0,8 Prozent zu auf 2917 Punkte, der Technologie-Index Nasdaq gewann knapp ein Prozent auf 7897 Punkte.

China soll bereit sein, ein Teileinigung im Handelsstreit zu akzeptieren, solange US-Präsident Donald Trump keine weiteren Zölle verhängt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Darüber hinaus bietet China der "Financial Times" zufolge den Kauf zusätzlicher US-Agrarprodukte an.

Anleger werteten das ...

