09.10.2019 - Heute erhalten die Aktionäre der STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9) die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 19.11.2019 ab 11:00 in München. Bereits vor einigen Wochen stellten sich Arne Dehn (Vorstandvorsitzender) und Lars Böhnessen (Vorstand Finanzen) den Fragen des nebenwerte-magazins. Aktualität hat das damalige Gespräch nicht verloren. Es macht Spass zuzuhören, wenn ein Unternehmen zumindest nicht alles falsch macht oder besser gesagt zumindest einiges richtig macht. Nochmal die Bilanz Kennzahlen (in Mio. EUR) 01.07.2018 bis 30.06.2019 (Geschäftsjahr 2018/2019) ...

