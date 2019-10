Mögliche Einsatzbereiche für die neuen Komponenten in einfacher Dichtbreite sind Verbindungen zwischen Haus und Garten oder Garage, aber auch Einführungen zwischen einzelnen Industriehallen oder Gewerbegebäuden. Die Dichtungen sind gas- und druckwasserdicht bis 0,5bar. »Kabu-In« dichtet Strom- und Kommunikationskabel in Kabelschutzrohren gas- und druckwasserdicht ab. Die Dichtungen können nun ein, zwei oder drei Kabel sicher ins Gebäude führen (Bild 1). Die Pressringdichtung gibt es in den Nennweiten 75, 110 und 160. Sie hat ein spezielles, weiches Außenmaterial, das sich an das Rohr anschmiegt und es so sicher abdichtet. Ab Nennweite 110 werden die Dichtungen in Zwei-Komponenten-Bauweise gefertigt. Der Vollgummi mittlerer Härte im Innenteil stellt bei den größeren Nennweiten die gleichmäßige Kraftübertragung sicher. Das Innere der Dichtung ist segmentiert, ...

