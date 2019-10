Rezessionsangst hat die Börse im Griff. Wer aber auf weltweit anlegende Large Cap Fonds gesetzt hat, kann sich über hohe Renditen freuen - und wenig spricht dagegen, solche Börsenschwergewichte zu halten.

Zu den Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert, also den sogenannten Large Caps oder Blue Chips, zählen nach gängiger Definition Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung von zehn Milliarden. US-Dollar und mehr. Fonds, die sich auf Konzerne dieser Größenordnung konzentrieren, sind wenig spektakulär und gelten in Anlegerkreisen als defensive Investments: etwas langweilig, aber dafür stabil selbst in wirtschaftliche schwierigen Zeiten.

Überraschenderweise haben eine ganze Reihe von Finanzprodukten mit entsprechendem Schwerpunkt wesentlich besser performt als viele andere Aktienfonds (unter anderem solche auf den Dax). Dennoch haben deutsche Anleger diesen Sektor weniger im Fokus. Dax-Anleger, die die Entwicklung von global investierenden Large Cap Fonds unter die Lupe nehmen, müssen so vielleicht mit Bedauern feststellen, auf das falsche Pferd gesetzt zu haben.

Vor- und Nachteile von Large Cap Fonds

Der größte Vorteil von Large Caps besteht darin, dass sich solch große Unternehmen sich als besonders widerstandsfähig erweisen. Selbst Turbulenzen auf den Märkten oder schwere Wirtschaftskrisen können ihnen nicht wirklich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...