Man wolle diese aber in Kürze durchführen, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Mittwochnachmittag. Konkrete Gründe für die Verschiebung werden nicht genannt.Achiko hatte den entsprechenden Kotierungsantrag im Sommer bei der SIX eingereicht. Das Unternehmen betreibt in Indonesien den Zahlungsdienstleister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...