Most Actives des Handelstages: Cancom Call UV94K2 http://bit.ly/2MuA51x ++ Nike Call UY5Q5N http://bit.ly/310AtKL ++ Roche Call SG47V9 http://bit.ly/2ogbiXf ++ Es ist ein Gerücht - aber eines mit durschlagender Wirkung: Angeblich ist China offen für einen "teilweisen" Deal mit den USA. Der Dax macht daraufhin einen Satz auf über 12.100 Punkte, obwohl weder die Quelle dieses Gerüchtes bekannt ist, noch jemand eine Vorstellung hat, was dieses "teilweise" bedeutet. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß