Allgemein wurde die Nachricht über die Kapitalerhöhung beim Windanlagenbauer Nordex, die alleine vom Großaktionär Acciona übernommen wurde und dessen Anteil an Nordex danach auf rund 36 Prozent steigt, positiv aufgenommen. Auch die Anleger fanden sie gut, denn Nordex-Aktien kletterten kräftig. Allein in den letzten 30 Tagen summiert sich damit das Kursplus auf knapp 18 Prozent, was Nordex-Aktien in diesem Zeitraum zum besten TecDAX-Performer macht. Auch heute legen Nordex-Aktien mit 2,7..

Den vollständigen Artikel lesen ...