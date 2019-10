Zürich (awp) - Energiedienst baut eine Photovoltaikanlage auf einer Wiese in der deutschen Kleinstadt Bräunlingen. Insgesamt werden rund 1,5 Millionen Euro investiert. Zurzeit entstehe der erste von drei Bauabschnitten, teilte das an der SIX kotierte Energieunternehmen am Mittwochabend mit. Dieser solle spätestens per Januar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...