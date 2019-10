Der Industriekonzern Thyssenkrupp zerlegt sich selbst. Und manche Investoren wollen damit richtig viel Geld verdienen - besonders ein Finanzmarktforscher aus Boston.

Schon die physische Adresse von Arrowstreet Capital ist ein Ausrufezeichen. Die Investmentfirma hat sich im 30. Stock des John-Hancock-Towers eingemietet, dem höchsten Gebäude Bostons. Vom Standort im Stadtteil Back Bay aus haben die Mitarbeiter eine hervorragende Aussicht über die Stadt und den nahen Charles River. Die Perspektive passt gut zum selbst erklärten Ziel des Finanzverwalters: Immer den Überblick bewahren.

Das klingt nach kühner Rationalität. Und ist aus Sicht der Geldvermehrer womöglich die Motivation für ihren Einstieg bei einer deutschen Industrieikone. Die US-Gesellschaft, zu deren Gründern mit dem Harvard-Professor John Campbell einer der weltweit renommiertesten Finanzmarktforscher gehört, setzt auf fallende Aktienkurse bei Thyssenkrupp - und hat damit bisher schon beachtlichen Erfolg. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass das Engagement zum Triumph wird. Je mehr der Essener Konzern ins Chaos stürzt, je tiefer er in die Krise rutscht, desto mehr profitieren die smarten Geldmanager im fernen Boston.

Thyssenkrupp, Symbol der Kumpeltradition im Ruhrgebiet, steht vor einer historischen Zäsur, die einer Selbstauflösung gleichkommt. Nachdem Konzernchef Guido Kerkhoff nach etwas mehr als einem Jahr an der Spitze Ende September seinen Rücktritt einreichte, weil ihm die Unterstützung wichtiger Aktionäre fehlte, soll nun die bisherige Aufsichtsratschefin Martina Merz die bereits fertig ausgearbeiteten Pläne vollstrecken. Sie will sich vom gut laufenden Aufzugsgeschäft und wohl auch von den schwächelnden Sparten Anlagenbau und Autoteile trennen und die Zentrale in Essen deutlich verkleinern. Mit der Stahlproduktion bliebe dann vor allem jener Zweig übrig, der am Beginn der langen Geschichte des Unternehmens steht - und den Merz' Vorvorgänger Heinrich Hiesinger wegen beschränkter Zukunftsfähigkeit in ein Gemeinschaftsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...