Der Hightech-Werkstoff Kraibon von Gummiwerk Kraiburg bietet ein hohes Potenzial in Anwendungen, die hohe Energieaufnahmen erfordern, bei denen Vibrationen gedämpft werden müssen, unterschiedliche thermische Ausdehnungen auftreten oder die elektrochemische Korrosion unterbunden werden muss. Durch die sehr gute Haftung zu vielen Materialklassen lassen sich neue, leistungsfähige Verbunde realisieren. Kraibon ist darüber hinaus, einfach in den etablierten Herstellungsprozess zu integrieren und kann zum Schutz der Passagiere im Brandfall beitragen.

Crashsicher und korrosionsbeständig

Die Elektromobilität setzt im Automobilmarkt immer stärkere Akzente. Allerdings begegnet diese neue Technologie Herausforderungen, die es noch zu bewältigen gilt. Der Schutz empfindlicher Lithium-Ionen-Akkumulatoren, die in E-Autos verwendet werden, ist dabei eine wichtige Aufgabe. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, müssen die leicht zu beschädigenden und brennbaren Akkus im Crashfall sicher untergebracht sein. Dank der hohen Energieaufnahme des Kautschuks in einem multimaterialen Lagenaufbau können Batteriekästen in Elektrofahrzeugen verlässlich geschützt werden. Je nach Lagenaufbau wird bei einem Unfall das Zwei- bis Dreifache an Energie, im Vergleich zum Aufbau ohne Elastomer ...

