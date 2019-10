Innovationen folgen Wellenmustern (Bild 1). Einige Wellen folgen einem evolutionären Weg, wie beim Übergang von frühen Mainframe-Computern zu Minicomputern und schließlich zu den heute bekannten kompakten Rechnern. Dieser Wandel erfolgte allmählich, was durchaus Sinn macht, wenn man bedenkt, dass die Rechenleistung im Laufe der Zeit robuster, der Formfaktor kompakter und die Software-Entwicklung einfacher wurden. Andere Wellen der Innovation sind abrupter. Der Übergang von Mobiltelefonen zu Smartphones und der ehrgeizige Wandel hin zum Internet der Dinge sind Beispiele dafür.

Während sich frühere Innovationswellen auf ein Gerät beziehungsweise eine Gerätelandschaft konzentrierten, haben sich die jüngsten Veränderungen auf Marktsegmente, Unternehmen und Einsatzszenarien ausgewirkt. Die zunehmende Verbreitung vernetzter Geräte hat unser Leben entscheidend verändert, und ganze Industriezweige versuchen mit Hochdruck, die daraus resultierenden Impulse in punkto Effizienzsteigerung, Entscheidungsfindung und die umfangreichen Möglichkeiten zur Monetarisierung von Daten umzusetzen.

Märkte für IoT und maschinelles Lernen

Die nächste Welle der Innovation ist das IoT, getrieben unter anderem durch maschinelles Lernen. Dabei geht es nicht um das abstrakte Potenzial des IoT, sondern vielmehr um die Ergebnisse in bestimmten Marktsegmenten wie Konsumelektronik, Smart Home, sichere Mobilität, Smart Citys und Industrie 4.0. Während das Smartphone auf Menschen und eine Endgerät-zu-Endgerät-Kommunikation ausgelegt war, gehen die kommenden Veränderungen weit über Infrastruktur, Mobilitätssysteme, intelligente Städte und intelligente Fertigung hinaus und führen perspektivisch zu einem unglaublichen Wachstum im Markt für smarte, vernetze Geräte (Bild 2). Dieser Wandel wird unser Leben und die uns umgebende Infrastruktur ganz entscheidend prägen.

IHS geht davon aus, dass das Wachstum von intelligenten vernetzten Produkten rasant steigen wird, mit einer Verdoppelung der Anzahl vernetzter Geräte zwischen 2015 und 2020 (Bild 3). Wir bei NXP denken, dass das Wachstum vernetzter Produkte in den nächsten fünf Jahren noch rasanter vor sich gehen wird und dass Industriekooperationen unabdingbar sind. Und NXP ist da nicht allein - andere Unternehmen haben ihre Vision auf der NXP Keynote im Silicon Valley ganz ähnlich beschrieben.

Rodney Clark, Vertriebschef für IoT und Mixed-Reality bei Microsoft, hat auf der jüngsten NXP-Anwenderkonferenz das Wachstum dieses Ökosystems unterstrichen. Er erklärte, dass das IoT-Ökosystem allein letztes Jahr Fortschritte gemacht hat, die denen von fünf Jahren entsprechen. Er betonte außerdem, dass mehrere Partner zusammenarbeiten müssen, um eine IoT-Lösung an einen Anwender zu liefern - Softwarehersteller, Hardwareanbieter, Halbleiterhersteller und Systemintegratoren.

Rahmenbedingungen für IoT und maschinelles Lernen

Die Welt der Edge-Knoten folgt einer klaren Methodik, egal ob es sich um einen intelligenten Staubsauger, einen Haushaltsroboter oder einen aktuellen Industrieroboter handelt. Alle Systeme verfügen über dieselben konzeptionellen Module (Bild 4). Diese Baugruppen ??ermöglichen dem Knoten das Erkennen, Denken und Handeln und müssen Teil eines Systems mit optimalen Cybersecurity-Funktionen und einem Höchstmaß an Sicherheit sein. Das gemeinsame Grundgerüst dieser Funktionen in verschiedenen Marktsegmenten verwischt die Grenzen zwischen den Lösungen unterschiedlicher Endmärkte. Dies wird auch zu Veränderungen in der Halbleiterindustrie führen, da Unternehmen wie NXP die Vergleichbarkeit der Aufgaben zum Beispiel mit Crossover-Prozessoren ausnutzen, die die unterschiedlichsten Anforderungen erfüllen können.

Sensortechnik

Neue Edge-Knoten gewinnen ihre Erkenntnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...