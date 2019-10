Eine insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten stützt auch den Euro. In den Handelsgesprächen zwischen China und den USA gibt es Hoffnung auf Fortschritte.

Der Euro hat am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und ist weiter leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0988 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs ...

