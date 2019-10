Luxusgüterkonzern LVMH trotzt Handelskrieg und Hongkong-Krise Gerüchte um Renault-Management: Staat unterstützt Präsident Senard AURELIUS verkauft Scandinavian Cosmetics Group an Accent Equity Kreise: LafargeHolcim verabschiedet sich aus Bieterrennen für BASF -Bauchemie Die Commerzbank will ihre Kostenbasis von derzeit 6,5 Milliarden Euro im Jahr um eine Milliarde Euro senken Gerresheimer treibt Wachstums- und Technologieprojekte im dritten Quartal voran Schaeffler will 1300 weitere Arbeitsplätze abbauen (Wiwo) Südzucker leidet weiter unter niedrigen Zuckerpreisen - Prognose bestätigt RATING: S&P PRÜFT UNIPER AUF HERABSTUFUNG - BISHER 'BBB' Wirecard -Chef will dem Zahlungsabwickler eine andere Gestalt geben, Gespräch mit Markus ...

