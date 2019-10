Nach dem jüngsten Rückschlag ging es gestern an den europäischen Börsen wieder nach oben, Hoffnung verschaffte vor allem ein Bericht, wonach China trotz der aktuellen Spannungen weiter offen für ein teilweises Handelsabkommen mit den USA ist. Der EuroStoxx 50 konnte ein Plus von 0,9% erzielen und machte dadurch zumindest teilweise die Abgaben des Vortages wett, der französische Index verbesserte sich um 0,8%, in Deutschland ging es 1,0% nach oben, nicht ganz so gut lief es in London wo es lediglich ein Plus von 0,3% zu verzeichnen gab. Im europäischen Branchenvergleich hatten zur Wochenmitte die Technologietitel die Nase vorn, die am Vortag noch von den neuen amerikanisch-chinesischen Spannungen gebeutelt worden waren: Der Subindex im marktbreiten ...

