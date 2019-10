Der Handelsgespräche zwischen China und USA dürften keine Fortschritte bringen, doch die Aktienkurse sind im Vorfeld gestiegen. Das hat mehrere Gründe.

Anleger halten sich zur heutigen Handelseröffnung am deutschen Aktienmarkt zunächst zurück. Der Dax liegt in den ersten Handelsminuten praktisch unverändert bei 12.090 Zählern. Am gestrigen Handelstag ging das Börsenbarometer ein Prozent höher bei 12.094 Zählern aus dem Handel.

Am heutigen Donnerstag sollen die Gespräche zur Beilegung des US-chinesischen Handelskonflikts beginnen. Vorab hat die South China Morning Post bereits gemeldet, dass vor den Verhandlungen auf höchster Ebene bei den Gesprächen zwischen den USA und China auf Stellvertreterebene "keinerlei Fortschritte bei kritischen Themen erreicht wurden".

Entsprechend glauben Experten nicht mehr an eine kurzfristige Lösung des Handelsstreits. "China wird immer wieder mit Gesten versuchen, Trump zu besänftigen, ohne bei den Kernthemen nachzugeben", sagt Max Zenglein, Experte der Berliner China-Denkfabrik Merics. Sollten es überhaupt keinen Deal geben, könnte es zu deutlichen Kursverlusten kommen.

Doch wieso steigen die Kurse am Aktienmarkt? Nicht nur der der deutsche Aktienmarkt hat am gestrigen Handelstag um rund ein Prozent zugelegt, auch die Börsen in den USA und Asien stiegen deutlich an. Für den Verhaltensökonomen Joachim Goldberg hängt das möglicherweise mit einer selektiven Informationswahrnehmung der Anleger zusammen.

Denn trotz der negativen Rahmenbedingungen für die Verhandlungen stechen seiner Meinung nach als Kontrast immer wieder kleine positive Meldungen und Gesten heraus.

Für den Sentimentexperten, der eine Anlegerumfrage der Börse Frankfurt auswertet, ist das Verhalten vor allem der institutionellen Anleger bemerkenswert. Denn die setzen mittlerweile deutlich auf weiter steigende Kurse. Für die Sentimentanalyse ist solch ein Optimismus ein Kontraindikator; entsprechend wertet Goldberg dieses Verhalten als Belastung für den deutschen Leitindex.

Die voraussichtliche Konsequenz: Entweder nehmen Anleger auf höherem Kursniveau schnell Gewinne mit oder verkaufen sofort bei negativen Meldungen. Eine Bedrohung für den Dax sieht Goldberg aber nicht, denn in den vergangenen Monaten gab es bereits deutlich höheren Optimismus.

Neben der möglicherweise selektiven Informationswahrnehmung gibt es noch einen weiteren Punkt, warum die Marktstimmung so positiv ist: Es gibt Gerüchte, dass die USA einen Währungspakt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...