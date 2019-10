Die Aktie von K+S hat sich am Mittwoch gerade noch mit einem leichten Plus bei 12,17 Euro aus dem Xetra-Handel verabschiedet. Im nachbörslichen Handel rutschten die Papiere bereits wieder ins Minus. Nach ihrem bösen Absturz ab Mitte September, als der Salz- und Düngeproduzent aufgrund mangelnder Nachfrage die Drosselung der Kaliumchlorid-Produktion bekanntgab, hat sich die Aktie bis heute nicht erholt. Rund vier Prozent beträgt der Abschlag aus der zurückliegenden Woche. Was für Anleger bleibt, ... (Achim Graf)

