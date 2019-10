In einer aktuellen Marktanalyse, veröffentlicht auf der Website der Wiener Börse, geht Erste Group -Analyst Christoph Schultes davon aus, dass es zu einer längeren Konsolidierungsphase an den Aktienmärkte kommen könnte. "Bis jetzt sorgten Themen wie die sich hochschaukelnden Handelskonflikte und der immer wahrscheinlicher werdende harte Brexit höchstens für eine erhöhte Volatilität an den Märkten, die durch die besänftigenden geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen der Notenbanken wieder geglättet werden. Die Tatsache, dass man kaum eine alternative attraktive Veranlagungsform zu Aktien findet, hält die Kurse hoch. Die Frage lautet, wie lange noch?", stellt Schultes in den Raum. Die Geschwindigkeit des ...

