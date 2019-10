Düsseldorf, 9. Oktober (WNM) - Der Start des Nord Stream 2-Gaspipeline-Projekts wird in Zukunft den wachsenden Erdgasbedarf in Europa nicht mehr decken können, sagte Uniper-Vorstandsvorsitzender Andreas Schierenbeck am Mittwoch gegenüber Reportern. "Wir sehen, dass die europäischen Lieferungen zurückgehen - Groningen (Niederlande - TASS), die Norweger und die Briten liefern weniger Gas als vor ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...