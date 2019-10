Hier geht's zur Bison-App: http://bit.ly/BISON-MM Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Krypto Update KW41/Teil 03 Die Lage ist besser als die Stimmung - so schätzt Markus Miller, Herausgeber Krypto-X, den Krypto Markt derzeit ein. Wie auch in der Aktienanlage gilt oft der Leitspruch: Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Weitere Themen in Teil 3 des Krypto Update: Die Verwirrungen um Facebooks Libra und die langfristigen Geschäftsaussichten von Wirecard.