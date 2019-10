Unterföhring (ots) -



- Mehr Informationen: sky.de/babylonberlin Unterföhring, 10. Oktober 2019 - Am 24. Januar 2020 ist es soweit: Dann feiert die mit Spannung erwartete neue Staffel von "Babylon Berlin" von Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries auf Sky ihre Premiere in Deutschland und Österreich. Die 12 Episoden der Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto für Das Erste, Sky, WDR und Beta Film werden über Sky Q (Sky 1, Sky Go und On Demand) sowie über den flexiblen Streamingservice Sky Ticket präsentiert.



"Wir freuen uns, ab dem 24. Januar die Premiere der neuen Staffel von 'Babylon Berlin' präsentieren zu können", sagt Elke Walthelm, Programmchefin bei Sky Deutschland. "Die ersten beiden Staffeln waren ein weltweiter Erfolg und haben auf Sky ein Millionenpublikum begeistert. Die neue Staffel wird das Serienereignis in diesem Winter. Bei Sky können es Kunden so komfortabel und umfassend wie möglich genießen - sei dies über Sky Q oder Sky Ticket."



Die 3. Staffel basiert auf dem Volker Kutscher-Roman "Der stumme Tod", dem zweiten Fall der Bestseller-Reihe um Kommissar Gereon Rath. In den Hauptrollen kehren Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter auf die Bildschirme zurück. Neben ihnen sind zahlreiche Schauspieler aus den ersten beiden Staffeln wieder mit von der Partie, darunter Benno Fürmann, Lars Eidinger, Misel Maticevic, Hannah Herzsprung, Leonie Benesch, Christian Friedel, Thomas Thieme, Udo Samel, Fritzi Haberlandt, Karl Markovics, Jeanette Hain, Jördis Triebel und Godehard Giese. Zudem gibt es für Staffel 3 einige namhafte Neuzugänge im Darsteller-Ensemble: Ronald Zehrfeld, Meret Becker, Sabin Tambrea, Hanno Koffler, Martin Wuttke, Trystan Pütter, Peter Jordan, Caro Cult, Saskia Rosendahl und Bernhard Schütz.



Facts:



Originaltitel: "Babylon Berlin", Staffel 3, 12 Episoden, je ca. 45 Minuten, D 2019. Drehbuch und Regie: Tom Tykwer, Henk Handloegten,Achim von Borries. Produzenten: Stefan Arndt, Uwe Schott und Michael Polle. Darsteller: u.a. Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Misel Maticevic, Meret Becker, Ronald Zehrfeld, Sabin Tambrea, Leonie Benesch, Benno Fürmann, Martin Wuttke, Lars Eidinger, Karl Markovics, Hannah Herzsprung.



Die neue Staffel von "Babylon Berlin" wird ab 24. Januar 2020 auf Sky und im Herbst 2020 im Ersten ausgestrahlt.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/skyoriginals sowie auf der Facebookseite www.facebook.com/SkySerienDE.



Über Sky Deutschland:



Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.



Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/55827