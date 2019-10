In Rheticus I haben die beiden Unternehmen zwei Jahre lang die Grundlagen für die technische Machbarkeit dieser künstlichen Photosynthese aus Bioreaktor und Elektrolyseur entwickelt. Evonik und Siemens führen nun die beiden bislang noch getrennten Anlagenteile in einer Versuchsanlage am Evonik-Standort Marl in Nordrhein-Westfalen zusammen. Rheticus II hat eine Laufzeit bis 2021. Die Fördersumme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) beträgt rund 3,5 Millionen Euro.

Antworten auf mehrere Fragen der Energiewende

"Die innovative Technologie von Rheticus hat das Potenzial, zum Gelingen der Energiewende beizutragen", sagt Thomas Haas, der bei Evonik für Rheticus verantwortlich ist. "Die Plattform könnte künftig überall dort installiert werden, wo CO2 vorhanden ist - etwa an Kraftwerken oder Biogasanlagen. Wir nutzen das CO2 als Rohstoff, um über künstliche Photosynthese wertvolle Chemikalien zu erzeugen." Siemens bringt in Rheticus den weltweit ersten CO2-Elektrolyseur ein. "Wir entwickeln ein flexibles System, das Antworten auf mehrere Fragen der Energiewende geben ...

