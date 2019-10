Die Aktien von Volkswagen sichern sich heute Vormittag einen Platz an der DAX-Spitze. Der Grund: Positive Analysten-Empfehlungen von Goldman Sachs und dem Bankhaus Metzler.Für die VW-Aktien +1,63% ging es zeitweise um fast zwei Prozent rauf auf. Damit rangierten die Papiere des Autobauers neben Lufthansa-Papieren an der DAX-Spitze. Die US-Investment-Bank nahm die VW-Aktie wieder neu in das Bewertungsportfolio ...

