Eine Neuheit ist in diesem Jahr die VdS-Fachtagung »Sprachalarmanlagen« am Nachmittag des 4. Dezember 2019. Sie wurde aufgrund vielfacher Nachfrage ins Programm aufgenommen und ergänzt thematisch die seit vielen Jahren bewährte Fachtagung »Brandmeldeanlagen« am 5. Dezember 2019.

Im Rahmen der Fachtagung »Sprachalarmanlagen« informieren namhafte Spezialisten aus der Elektroakustik und dem Baurecht über den aktuellen Stand der Technik, der Funktionen und der normativen Grundlagen. Dabei werden verschiedene Maßnahmen beleuchtet, die Hand in Hand gehen sollten, um bei Sprachalarmanlagen gute akustische Ergebnisse zu erzielen.

Zum Beispiel ist in großen Objekten mit harten Wänden, Glasfassaden oder auch Glasdecken die Akustik meist sehr schlecht - jeder kennt das beispielsweise von Bahnhofshallen. Hier sollten die akustischen Raumeigenschaften so gut wie möglich verbessert werden, etwa durch Veränderungen bei der Oberflächenbeschaffenheit oder bei Mobiliar ...

