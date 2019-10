Im September 2019 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 10,0 Prozent auf 3,8 Mio. Reisende an. Kumuliert von Jänner bis September 2019 nahm das Passagieraufkommen um 16,6 Prozent auf 30,1 Mio. Reisende zu. Der Standort Flughafen Wien verzeichnete ein deutliches Passagierplus in den ersten neun Monaten von 19,5 Prozent auf 24,0 Mio. Im September 2019 stieg das Passagieraufkommen in Wien um 10,4 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 2.977.411 Reisende an.Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 36,35 /36,60, -0,34%) Bei Wienerberger übernimmt Peter Johnson den Vorsitz im Aufsichtsrat. Er war früher CEO internationaler Baustoffunternehmen und verfügt daher über ...

