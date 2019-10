voestalpine: Weg zu Wasserstoff wird teuer. Schwere Kost in der Veranstaltung "Dekarbonisierung in der Industrie" am 8.10.19 war der Teil, wo es darum ging, CO2 unter die Erde zu bringen. Das Abscheiden des CO2 kostet wahnsinnig viel Energie, ich konnte im Vortrag überhaupt nichts erkennen, das annähernd wirtschaftlich aussehen würde. Ich verzichte also auf die Nennung aller Möglichkeiten mit allen Pro und Contra. Ich hoffe, das Eingraben des CO2 ist keine Ernst zu nehmende Option für die voestalpine. Andreas Kiedl, Energieeffizienzmanager der voestalpine Stahl Donawitz GmbH, beteiligte sich an einer Podiumsdiskussion, wo er über das Abwärmenetz der voestalpine Stahl Donawitz GmbH am Standort sprach. Dort seien 2 Dampfspeicher á 80 m3 und 1 ...

