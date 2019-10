Die Eyemaxx Real Estate AG hat ihre 26%ige Beteiligung an der ViennaEstate Immobilien AG vollständig veräußert. Bei dem Erwerber handelt es sich um einen "österreichischen Immobilien Investor", wie es in der Aussendung heitßt. Durch den Verkauf fließt dem Unternehmen ein Netto-Ertrag im hohen einstelligen Mio.-Euro-Bereich zu. Die Kaufpreiszahlung erfolgt in zwei Tranchen - die erste im Dezember 2019, die zweite zu Beginn 2020. Die strategische Partnerschaft zwischen Eyemaxx und ViennaEstate bleibe aber bestehen, wie weiters mitgeteilt wird. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG: "Den Mittelzufluss durch den Verkauf nutzen wir für die Unterstützung unseres Unternehmenswachstums und für neue Projekte. Für die weitere ...

