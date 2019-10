Wenn der Techniker weiß, bei welchen Einheiten eines Maschinenparks die Gefahr einer Funktionsstörung besteht, kann eine Wartung gezielt erfolgen. So lassen sich Aufwand und Kosten für die Wartung von Maschinen, die vollkommen in Ordnung sind, einsparen. Ebenso wichtig ist, dass eine Maschine, die ausgefallen wäre, weil die Wartung nach einem starren Zeitplan zu spät erfolgt wäre, in Betrieb bleiben kann, wenn die Maschine rechtzeitig Warnsignale sendet, die zu unmittelbaren Wartungsmaßnahmen führen.

Vorteile von Predictive Maintenance

Zu den größten Vorteilen von Predictve Maintenance zählen niedrigere Wartungskosten bei höherer Verfügbarkeit sowie eine geringere Ausfallrate. Um das zu erreichen, brauchen die Unternehmen eine neue Art von Information über die Maschinen, insbesondere Informationen, welche die künstliche Intelligenz (KI) liefert. Die prädiktive Wartung ist eine geeignete Anwendung für die KI, denn sie erfordert die Auswertung komplexer Muster aus Millionen von Datenpunkten, die über die Zeit anfallen.

Heute liefern Sensoren wie Beschleunigungsmesser, Thermoelemente, Mikrofone und Barometer detaillierte und präzise Messwerte zum Betrieb einer Maschine im Hinblick auf Vibrationen, Temperatur, Geräusche und Druck. Richtig ausgewertet lassen sich diese Daten dazu nutzen, den Zustand einer Maschine zu bestimmen und sogar den genauen Ort, die Ursache und die Wahrscheinlichkeit eines künftigen Ausfalls vorherzusagen.

Falls sich diese Interpretation richtig durchführen lässt, sind alle Voraussetzungen dafür gegeben, dass sich die Predictive Maintenance möglicherweise zur besten Anwendung für die KI in der Industrie entwickelt. Und während sich viele Implementierungen der KI noch in einem sehr frühen Stadium befinden, steht heute bereits eine Auswahl von Komponenten und Software zur Verfügung, um Maschinen mit der Fähigkeit zur Predictive Maintenance auszurüsten.

Anwendungsmodell begünstigt Portabilität

Einige Anwendungen der KI erfordern Rechenleistungen, wie sie etwa Cloud-Dienste wie Microsoft Azure Machine Learning oder IBM Watson Studio anbieten. Das typische Anwendungsmodell der Predictive Maintenance in kleinen oder mittleren Industriebetrieben verlangt eher nach portablen Sensorausstattungen. Die Daten der Maschinen sind häufig periodisch statt kontinuierlich zu erfassen und neue intelligente Datenlogger sind momentan noch relativ teure Geräte. Es ist möglich einen portablen Datenlogger vorübergehend an der Maschine anzubringen, eine Zeit lang die Daten zu erfassen und ihn anschließend an einer anderen Maschine im selben Werk zu verwenden. Auf diese ...

