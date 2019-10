Porsche geht in die Luft. Gemeinsam mit dem US-Flugzeugbauer Boeing will der schwäbische Sportwagenbauer nun auch elektrische Fluggeräte entwerfen.

Der Sportwagenbauer Porsche will langfristig ins Geschäft mit Elektro-Fluggeräten einsteigen und tut sich dafür mit dem US-Flugzeughersteller Boeing zusammen. Gemeinsam wollen die beiden Konzerne unter anderem einen elektrischen Senkrechtstarter für den Einsatz in Städten entwickeln und testen, wie sie am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...