Zürich (awp) - Der Backwarenkonzern Aryzta hat in Nordamerika mit Christine Prociv und Tuan Nguyen zwei neue Manager (Senior Executives) eingestellt.Prociv wurde als Vice President of Marketing & Innovation engagiert und soll die Marke La Brea Bakery und die gesamte Innovation von Aryzta North America leiten, wie es in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...