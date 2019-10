Zwei Umsatzwarnungen der Hildener Biotech-Firma in einem Jahr alarmieren Investoren und Analysten. Sie zweifeln jetzt auch am Wachstums- und Jahresziel.

Mehr als eine Milliarde Euro an Börsenwert hat die Hildener Qiagen-Gruppe in dieser Woche bereits verloren. Doch damit könnte das Schlimmste noch nicht überstanden sein. Analysten befürchten, dass das Biotechunternehmen seine mittelfristigen Wachstumsziele und das Jahresziel verfehlen wird. Analyst Volker Braun vom Bankhaus Lampe urteilt in einer aktuellen Studie: "Wir bezweifeln, dass wir bald eine deutliche Erholung des Aktienkurses erleben werden."

Einst galt die Hildener Qiagen-Gruppe als deutscher Pionier in der molekularen Diagnostik und der Herstellung von Gentechnik-Produkten. Doch die Zeiten haben sich geändert und das Unternehmen sieht sich mit einer Wachstums- und Führungskrise konfrontiert.

Ende Juli gab Qiagen bekannt, dass die gesetzten Ziele im zweiten Quartal nicht erreicht werden. Sechs Prozent gab die Aktie damals innerhalb eines Tages nach. An diesem Montag erwischte es die Aktie deutlich heftiger: Um 20 Prozent stürzten die Papiere ab. Zuvor hatte das Unternehmen bekanntgegeben, seine Ziele auch im dritten Quartal verfehlt zu haben, Firmenchef Peter Schatz trat überraschend von seinem Posten zurück. 1,3 Milliarden Euro Börsenwert gingen binnen 24 Stunden verloren.

Im dritten Quartal steigerte Qiagen zwar seinen Umsatz um drei Prozent, geplant waren jedoch vier bis ...

