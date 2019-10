Tagesausblick für 11.10.: DAX schließt im Plus. Auto-, Bank- und Chemietitel gefragt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktien präsentierten sich heute mehrheitlich freundlich. Katalysator war unter andere die Aussicht auf ein Brexit-Agreement. Zudem bleibt die Hoffnung, dass die chinesische Delegation nach den Handelsgesprächen mit den USA nicht ganz mit leeren Händen nach Hause fliegt. Die schlechten deutschen Exportdaten fielen derweil unter den Tisch. So verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf auf knapp 12.200 Punkte und der EuroStoxx50 auf 3.500 Punkte. Der amerikanische S&P500 Index startete ebenfalls freundlich in den Handel und glich die aufgelaufenen Wochenverluste nahezu aus.

Am Anleihenmarkt waren kräftige Ausschläge zu beobachten. So stieg die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen von minus 0,56 auf minus 0,48 Prozent. Einen deutlichen Renditeanstieg gab es auch bei langfristigen Staatsanleihen von Frankreich, Italien und den USA. Bei den Edelmetallen und Öl gab es keine signifikanten Entwicklungen. Der Euro/US-Dollar-Wechselkurs knackte die Widerstandsmarke von 1,10 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank stabilisierte sich heute knapp unter der Marke von EUR 6,50. Oberhalb dieser Marke könnten die ersten Käufer möglicherweise zurückkommen. Evotec und Biocon schlossen eine Lizenzvereinbarung für ein Biosimilar-Programm. Die Anleger ließ die Meldung jedoch kalt. Die Aktie pendelte weiter in der Range von EUR 19,10 und 20,60. Qiagen kann sich nach dem Kurssturz nach der Gewinnwarnung am Dienstag vom jüngsten Tief weiter distanzieren. Bis zur Schließung des Gap ist es jedoch noch ein langer Weg. Bei RWE zeigen sich Gewinnmitnahmen nach der 3 Monate anhaltenden Rally. Heute kippte das Papier unter die Unterstützung von EUR 27,60. Südzucker brach ein nachdem die Quartalszahlen schwächer ausfielen als von vielen Marktteilnehmern erwartet. VW meldete ein Plus bei den Auslieferungen im September und profitierte von positiven Analystenkommentaren. Zu den stärksten Sektorindizes zählten die zuletzt stark unter die Räder gekommen Stoxx Europe 600 Automobil, Stoxx Europe 600 Basic Resources, Stoxx Europe 600 Banks und Stoxx Europe 600 Chemical.

Deutsche Lufthansa legt morgen Verkehrszahlen für September vor.

Wichtige Termine

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex September

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Oktober

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.300/12.480 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.780/11.900/12.000/12.170 Punkte

Der DAX zog nach einem verhaltenen Start in der zweiten Tageshälfte deutlich nach oben und knackte die Widerstandsmarke von 12.170 Punkten. Bestätigt der Index dieses Niveau besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 12.300 und im weiteren Verlauf bis 12.480 Punkte. Signifikant ist der Ausbruch jedoch noch nicht. Taucht der DAX wieder unter 12.170 Punkte droht ein Rücksetzer auf 12.000 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 24.06.2019 - 10.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.10.2014 - 10.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 5,88 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 3,68 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.10.2019; 17:35 Uhr

