SRH AlsterResearch AG: Formycon AG - Zeitplan für das Entwicklungsportfolio bestätigt [Update/Kaufen/Kursziel: EUR 43] DGAP-News: SRH AlsterResearch AG / Schlagwort(e): Research Update/Halbjahresergebnis SRH AlsterResearch AG: Formycon AG - Zeitplan für das Entwicklungsportfolio bestätigt [Update/Kaufen/Kursziel: EUR 43] 10.10.2019 / 18:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [Martinsried/Hamburg] Das Hamburger Researchhaus SRH AlsterResearch AG hat im Rahmen der H1-Berichterstattung der Formycon AG mit Sitz in Martinsried bei München ein Coverage-Update veröffentlicht. So hatte das Unternehmen unter anderen den Zeitplan für das Entwicklungsportfolio entsprechend der Formulierungen vom Mai bestätigt. Demnach stehe die Einreichung der Zulassungsunterlagen für das Biosimilar FYB201 bei der FDA als Biologics License Application (BLA) unmittelbar an (Anfang Q4/2019).. Des Weiteren hatte das Unternehmen mitgeteilt, über eine Barkapitalerhöhung Ende März 2019 (HR-Eintrag: 10. April) ein Bruttoemissionserlös von EUR 17,26 Mio. erzielt zu haben, der zur Weiterentwicklung eigener Biosimilarprojekte verwendet werden solle. Der zuständige AlsterResearch Analyst Oliver Drebing sieht sich durch diesen positiven Newsflow in seiner Ersteinschätzung bestätigt und belässt sein Kursziel bei EUR 43,00. Daraus leitet er die Empfehlung "Kaufen" für das im Börsensegment Scale gelistete Wertpapier ab. --- Vollständige Studie unter folgendem Link verfügbar (Bitte beachten Sie die Hinweise und den Disclaimer am Ende des Dokuments): https://www.alsterresearch.com/download/1278/