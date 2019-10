Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm +1,29% auf 15,7, davor 6 Tage ohne Veränderung , Athos Immobilien +0,47% auf 43,2, davor 6 Tage ohne Veränderung , S Immo 0% auf 22, davor 4 Tage im Plus (5,77% Zuwachs von 20,8 auf 22), CA Immo -0,15% auf 33,6, davor 4 Tage im Plus (4,5% Zuwachs von 32,2 auf 33,65), startup300 -4% auf 7,2, davor 3 Tage im Plus (27,12% Zuwachs von 5,9 auf 7,5), RHI Magnesita +0,05% auf 42,02, davor 3 Tage im Minus (-4,55% Verlust von 44 auf 42), Kapsch TrafficCom 0% auf 28,9, davor 3 Tage im Minus (-4,3% Verlust von 30,2 auf 28,9), Österreichische Post +0,65% auf 31,15, davor 3 Tage im Minus (-1,28% Verlust von 31,35 auf 30,95). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Porr 20 (MA100: 19,81, xU, davor 86 Tage unter dem MA100), ...

