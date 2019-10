Airbus-Chef Guillaume Faury über die Folgen der US-Strafzölle, Vergeltungsmaßnahmen der Europäer, die aktuelle Auftragsflaute - und seinen Wunsch an Ursula von der Leyen.

Guillaume Faury, 51, ist seit April Airbus-Chef. Davor war der in der Normandie geborene Luftfahrtingenieur und Testpilot unter anderem Entwicklungsvorstand beim Autohersteller Peugeot und Chef der Zivilsparte des Konzerns.

Herr Faury, die WTO erlaubt den USA, Strafzölle gegen die EU zu verhängen. US-Präsident Donald Trump hat harte Schritte angekündigt, aber eigentlich müssten Sie ihm auch dankbar sein, oder? Wieso das? Die US-regierung will Strafzölle auf Flugzeuge von Airbus erheben.

Aber er will nur zehn Prozent Strafzölle erheben. Er könnte auch 100 Prozent verlangen.Aber zehn Prozent sind bereits sehr schädlich - und gegen freien und fairen Wettbewerb. Die Situation ist damit schlechter als heute. Wir hoffen, dass die US-Seite noch einlenkt. Bislang wurde nur gedroht, die Zölle anzuheben. Wir warten ab.

Sie glauben ernsthaft noch an eine Lösung?Wir setzen auf eine Lösung am Verhandlungstisch. Die EU Kommission hat hierzu mehrfach ihre Bereitschaft betont. Darauf setzen wir.

Die Sache ist ja im Prinzip eindeutig. Die USA hatten vor 15 Jahren gegen unlautere Beihilfen Europas an Airbus geklagt und nun von der WTO Recht bekommen. In diesem Fall darf man den Schwarzen Peter nicht den USA zuschieben, oder? Wir müssen das große Bild betrachten. Es läuft ja noch ein weiteres Verfahren. 2020 wird das Schiedsgericht der WTO über eine Klage der EU gegen die USA urteilen. Ich bin sicher, dass das Verfahren zugunsten der Europäer ausgehen wird und die EU Kommission ihrerseits Strafzölle erheben dürfte. Aber was dann? Handelskonflikte schaffen nur Verlierer. Sollte die US-Regierung tatsächlich Zölle auf Airbus-Flugzeuge erheben, würde das die USA selbst schädigen.

Inwiefern? Die Airlines in den USA müssen dann zehn Prozent mehr für einen Airbus-Flieger zahlen. Das führt zu erheblichen Belastungen einiger Fluggesellschaften. Wir hoffen, dass sie der Administration in Washington Druck machen werden und ihr klar sagen, dass Zölle auf Flugzeuge kein adäquates Mittel sind, um Handelsstreitigkeiten zu lösen.

Sie könnten in Ihr Werk nach Mobile, Alabama, ausweichen. Für die dort produzierten Flugzeuge wären keine Zölle fällig. Die Nachfrage nach unseren Fliegern, insbesondere der Airbus A320-Familie für die Kurz- und Mittelstrecke, ist so hoch, dass die vier weltweiten Endmontage-Standorte in Deutschland, Frankreich, China und den USA komplett ausgelastet sind. Wir haben einen Auftragsbestand von knapp 6000 Mittelstreckenfliegern. Das reicht für viele Jahre. Das Werk in Alabama läuft auf Hochtouren. Wie schaffen dort bald fünf A320-Flieger pro Monat und werden weiter ausbauen. Derzeit kommen wir nicht drum herum, Flugzeuge aus Europa in die USA zu exportieren. Die Zölle würden die Fluggesellschaften direkt treffen.

Welche Antwort erwarten Sie aus Brüssel?Wir wollen keine Eskalation. Das zerstört Vertrauen und Jobs. Die EU Kommission muss daher alles tun, um eine Verhandlungslösung zu erreichen. Und so lange die Zölle nicht in Kraft getreten sind, gibt es berechtigte Hoffnung. Sollten die Zölle aber real werden, erwarten wir Gegenmaßnahmen. Europa muss sich hinter seine Industrien stellen. Es gilt das Prinzip der Reziprozität.

Seit Jahrzehnten ringen Europa und Amerika um richtige und falsche Subventionen. Wäre es nicht einfacher, man würde Beihilfen schlicht verbieten?Nein. Die Länder haben sich innerhalb der WTO darauf verständigt, dass Beihilfen zur Anschubfinanzierung und Entwicklung großer Flugzeuge grundsätzlich möglich sind. Private Unternehmen sind nicht allein in der Lage, sämtliche Risiken einzugehen.

Risiko ist der Kern der Marktwirtschaft. Die von Frankreich, Deutschland und anderen europäischen Partnern mitfinanzierte A380 wird nicht mehr gebaut. Muss der Staat nicht grundsätzlich zurückhaltender mit Steuergeld umgehen? Hamburg ist das beste Beispiel dafür, dass Industriepolitik funktioniert. Die Zahl der Arbeitsplätze ist innerhalb von zehn Jahren von 7000 auf 12 000 gestiegen. Wir produzieren heute mehr A320 als anfangs gedacht. Im Übrigen bezuschusst Europa die Flugzeuge von Airbus nicht, sondern gewährt Kredite, die mit Zinsen zurückgezahlt werden müssen. Nur wenn die Entwicklung nicht funktioniert, tragen Staat und Industrie den Schaden. Wenn es läuft, profitieren alle - auch der Steuerzahler. Die WTO hält die europäische Beihilferegelungen für Airbus übrigens grundsätzlich für okay. Die direkten Finanzhilfen für Boeing durch Washington wurden bis heute nicht genehmigt. In den USA gewährt der Staat direkte Zuschüsse über Steuervergünstigungen und indirekte Subventionen über Militärprogramme.

Ist China der lachende Dritte des Streits?China gibt sich seit Jahren Mühe, aufzuholen. Wer das Rennen zwischen den Unternehmen in den USA und Europa erschwert, macht es den Chinesen einfacher.

Sehen Sie Firmen wie Comac und Avic aus China als ernsthafte Wettbewerber? Das wird eines Tages passieren, genauso wie es die großen Fluglinien gelungen ist, in die Weltspitze vorzustoßen. Wir haben in China ein Werk, ein Innovationszentrum sowie Partner und Lieferanten. Darum wissen wir: Das Land hat viel erreicht. Doch für ein wettbewerbsfähiges Flugzeug braucht es nicht nur Finanzkraft, sondern auch viel Zeit und Erfahrung. China hat sich angestrengt, ist aber noch nicht soweit. Wenn wir unsere Strategie beibehalten, werden wir lange ein führendes Unternehmen bleiben, wenn es um wettbewerbsfähige und sichere Flugzeuge geht. Es gab vor kurzem Hackerangriffe auf Airbus. Steckt China dahinter?Ich bin nicht in der Position, dies zu kommentieren. Die Behörden ermitteln. Es ist durchaus möglich, dass wir gar nicht in der Lage sind, die Drahtzieher zu identifizieren. Aber wir müssen erkennen, dass die Cybergefahren zunehmen. Die Bedrohungslage ist ernst. Deshalb investieren wir immer mehr Geld in ...

