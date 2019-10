Kaum etwas in Brasiliens Regenwald weckt solche Begehrlichkeiten wie das Gold im Boden. Doch die Förderung des Edelmetalls zerstört die Natur und den Zusammenhalt der indigenen Bevölkerung.

Auf der Travessa Treze de Maio und der Travessa Joao Pessoa wird Gold zu Geld gemacht. Wenn die Garimpeiros - die Goldschürfer - nach Tagen und Wochen in den schlammigen Minen tief im brasilianischen Dschungel nach Itaituba zurückkehren, kommen sie zuerst in die beiden Straßen, um in den kleinen Läden wie Ouro e Joias, Gold Minas und D'Gold zu verkaufen, was sie dem Boden in mühevoller Arbeit entrissen haben.

Auf Postern in einem der Geschäfte werden den Schürfern satte Gewinne versprochen. Ein junger Mann hält dicke Geldbündel in die Kamera. Doch die Arbeit der Garimpeiros ist hart. Mit Wasser lösen sie Erdreich und Steine am Boden des Tagebaus, der Schlamm wird dann über einen Schlauch nach oben gebracht und gefiltert.

"Du wachst morgens um vier Uhr auf und gehst runter in das Loch. Du arbeitest. Du forderst Wasser an - das Wasser kommt. Dann fordern sie mehr Material an. Du machst nie eine Pause", erzählt ein Mann, der vier Monate lang Hunderte Kilometer von Itaituba entfernt, tief im Bundestaat Pará, nach Gold gesucht hat. "Man arbeitet zwölf Stunden. Dann kommt man aus dem Loch, isst zu Abend, schläft und macht am nächsten Tag wieder das Gleiche."

Es ist ein raues Geschäft und doch zieht es immer wieder Männer aus dem ganzen Land in das Amazonasgebiet, um in den Minen ihr Glück zu suchen. "Letztendlich ist es so: Es ist der schnellste Weg, um Geld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...