Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Commerzbank +3,85% auf 4,992, davor 7 Tage im Minus (-10,52% Verlust von 5,37 auf 4,81), Schaeffler +6,97% auf 7,058, davor 7 Tage im Minus (-6,76% Verlust von 7,08 auf 6,6), Athos Immobilien +0,47% auf 43,2, davor 6 Tage ohne Veränderung , BKS Bank Stamm +1,29% auf 15,7, davor 6 Tage ohne Veränderung , Hugo Boss +0,97% auf 44,77, davor 6 Tage im Minus (-9,79% Verlust von 49,15 auf 44,34), Teamviewer +2,75% auf 22,4, davor 5 Tage im Minus (-14,51% Verlust von 25,5 auf 21,8), Bayer -0,06% auf 64,14, davor 4 Tage im Plus (5,87% Zuwachs von 60,62 auf 64,18), GEA Group -0,64% auf 24,82, davor 4 Tage im Plus (3,78% Zuwachs von 24,07 auf 24,98), S Immo 0% auf 22, davor 4 Tage im Plus (5,77% Zuwachs von 20,8 auf 22), Deutsche Telekom -0,3% auf 15,304, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...